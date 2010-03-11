Доработка openx
Требуется доработать функционал системы openx под нужды компании.
Работы приблизительно на 100+ часов, оплата производится поэтапно.
Опыт работы с системой желателен, но не обязателен.
Оставляйте заявки в проекте, выбранным исполнителям будет выслано ТЗ для первого этапа.
Заявки фрилансеров
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