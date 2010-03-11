Доработка openx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Требуется доработать функционал системы openx под нужды компании.

Работы приблизительно на 100+ часов, оплата производится поэтапно.

Опыт работы с системой желателен, но не обязателен.

Оставляйте заявки в проекте, выбранным исполнителям будет выслано ТЗ для первого этапа.

15 лет назад
be3-online
Вадим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров