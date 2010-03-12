Сделать "Рекомендуемые товары" для Virtuemart

При просмотре товара нужно, чтобы выводилиcь "рекомендуемые товары" – т.е. те, которые в админке при редактировании товара указали как "рекомендуемые". Товары должны указываться вручную.

Пример можете посмотреть на Озон.ру при просмотре любого товара внизу выводится блок " Купившие этот товар также покупают:"

Сделать нужно быстро!

Доступ к фтп сайта предоставлен не будет, скину необходимые файлы для работы + дамп mysql.

Пишите в комментах бюджет и срок выполнения заказа. Оплата Яндекс-денгами.

Система:

VirtueMart 1.1.4 stable

Joostina 1.2.0

урл пришлю по запросу в личку, но там обычный сайт на джумле.. ничего неординарного.