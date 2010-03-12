Сделать "Рекомендуемые товары" для Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка204 просмотра

При просмотре товара нужно, чтобы выводилиcь "рекомендуемые товары" – т.е. те, которые в админке при редактировании товара указали как "рекомендуемые". Товары должны указываться вручную.

Пример можете посмотреть на Озон.ру при просмотре любого товара внизу выводится блок " Купившие этот товар также покупают:"

Сделать нужно быстро!

Доступ к фтп сайта предоставлен не будет, скину необходимые файлы для работы + дамп mysql.

Пишите в комментах бюджет и срок выполнения заказа. Оплата Яндекс-денгами.

Система:

VirtueMart 1.1.4 stable

Joostina 1.2.0

урл пришлю по запросу в личку, но там обычный сайт на джумле.. ничего неординарного.

JoomlaMySQL
15 лет назад
artyomb
Артем 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ivankomolin
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Оперативно разобрался в ошибках другого программиста. без ненужных вопросов и проволочек. джустина cms + virtuemart
Отличный заказчик, задания четко объясняет, платит исправно.

Заявки фрилансеров

ivankomolin
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен граббер новостей на php

    Нужен скрипт граббера новостей на сайт на php. Предоставляем около 30 сайтов с которых нужно парсить ленту новостей и последние объявления с торговых площадок. Среди них есть несколько в которых новости разбиты по подрубрикам ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программинг, доработка самописной CMS, + скрипты

    $250

    Проекту с самописной системой системой управления нужна доработка. Есть новый макет дизайна сверстанный. Нужен человек хорошо разбирающийся в web програмировании. Который незнает ответа: ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тулбар

    Здравствуйте! Необходим программист который разработает тулбар под ФФ,ИЕ,Опера и подключит к нему Яндекс Директ,адсент Красивый тулбарчик, маленьких размеров.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Tower Defence для Вконтакте (Reverse)

    $250

    Требуется по существующей игре http://www.gemtowerdefense.com/ сделать аналог для соцсети Вконтакте, методом реверсивоного программирования, естественно со всеми элементами свойственными играм в соцсетях. (рейтинг среди дрзуей, пригласи друзей, рейтинг среди всех пользователей, покупка игровой валюты за ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Виртуальная примерочная одежды

    Необходимо создать виртуальную примерочную одежды интегрированную с движком интернет-магазина PrestaShop www.prestashop.com в виде модуля или доп. приложения. Пример работы скрипта примерочной: http://looklet.com/ Требования к функционалу: ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер телепрограмм

    Куплю готовый или необходимо написать парсер телепрограмм Яндекса (tv.yandex.ru) для получеия программ украинских каналов. Детали: 1. Программы всех каналом должны забираться одним запросом к сайту (на странице есть такая ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад