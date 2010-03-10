Нужен граббер новостей на php

Нужен скрипт граббера новостей на сайт на php.

Предоставляем около 30 сайтов с которых нужно парсить ленту новостей и последние объявления с торговых площадок. Среди них есть несколько в которых новости разбиты по подрубрикам (нужно парсить все)

Функционал админки

- вывод списка статей для просмотра, удаления или правки текста.

- определение (ручное) рубрики

- возможность обработки текста синонимайзером (возможно через платный сервис)

- экспорт в форму занесения информации на наш сайт

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