Нужен граббер новостей на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок201 просмотр

Нужен скрипт граббера новостей на сайт на php.

Предоставляем около 30 сайтов с которых нужно парсить ленту новостей и последние объявления с торговых площадок. Среди них есть несколько в которых новости разбиты по подрубрикам (нужно парсить все)

Функционал админки

- вывод списка статей для просмотра, удаления или правки текста.

- определение (ручное) рубрики

- возможность обработки текста синонимайзером (возможно через платный сервис)

- экспорт в форму занесения информации на наш сайт

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PHP
15 лет назад
fasadrus
Игорь 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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