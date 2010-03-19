Шаблон для Wordpress
Для сайта exgl.ru нужно:
1. Перевести шаблон на русский (имеется ввиду тест вроде: «Далее», «следующая страница» и т.п.)
2. Сделать 2 колонки страницы, чтобы было по 2 товара рядом
3. Перенести теги вниз, под меню
4. Показать где изменяются цвета для тегов и поиска (текст, цвет полей)
5. Показать где меняются цвета для меню (текст, ссылки, названия элементов)
Цены и сроки пожалуйста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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