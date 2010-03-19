Шаблон для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Для сайта exgl.ru нужно:

1. Перевести шаблон на русский (имеется ввиду тест вроде: «Далее», «следующая страница» и т.п.)

2. Сделать 2 колонки страницы, чтобы было по 2 товара рядом

3. Перенести теги вниз, под меню

4. Показать где изменяются цвета для тегов и поиска (текст, цвет полей)

5. Показать где меняются цвета для меню (текст, ссылки, названия элементов)

Цены и сроки пожалуйста.

WordPress
15 лет назад
laboffreedom
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Спасибо! Все сделано качественно и в срок! Общаться просто и приятно.
Всё отлично

Заявки фрилансеров

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад