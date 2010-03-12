Написать информационные блоки (модули) для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

Для доски объявлений gid-market.ru требуется написать отдельный "модульный блок" для каждого раздела сайта, который включаясь в разделе (определяя раздел по ID) будет отображать его описание (на примере модулей в Joomla).

Joomla
15 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

except
Игорь 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$50
2 дня
Except единственный взялся выполнить мой проект. видимо, другие не смогли понять суть постановки задачи, либо она оказалась сложнее чем я думал. работа была выполнена быстро и качественно. человек адекватен в общении. рекомендую!

Заявки фрилансеров

except
Игорь 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад