Большое веб-приложение на Flash/Flex

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка159 просмотров

Интересует создание веб приложения на Flash/Flex,

Необходимо сделать приложение на основе одного сайта.

Приложение будет работать с изображениями. Что-то сродни фотошопу, только онлайн.

15 лет назад
intinity
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров