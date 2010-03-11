Парсер amazon.de

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен парсер сайта amazon.de c исходным кодом. Парсить нужно не весь сайт, а строго по списку. Образец списка в приложении, можно так же сделать список текстовым файлом (не обяз Excel). Нужно найти в магазине все теже самые позиции что в исходном файле и записать их в mdb файл. В выходной файл нужно занести цену и логин продовца. Предпочтение отдается тем кто напишет на VB.

15 лет назад
vladimir_tmb
Владимир 
52 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров