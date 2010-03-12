Испправить ошибку в самописном движке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Есть автосайт с модулем подбора колес по марке автомобиля. В этом модуле вылетает ошибка - при выборе марки автомобиля происходит перенаправление на главную страницу, вместо того, чтобы следовать алгоритму дальше - т.е. выводить список колес для этого автомобиля. Нужно исправить ошибку. Все подробности - в личку выбранному исполнителю. Сайт на php.

От вас сейчас требуется указать свой опыт на Php (сколько лет в теме и какие проекты делали) и примерный рейт в час. Рейт в час и опыт мне нужен для предварительного отсева кандидатов.

PHP
15 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex2
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Александр очень оперативно поправил сайт. Спасибо за работу!
Отличное содействие в проекте. Оплата без проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alex2
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад