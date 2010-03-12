Испправить ошибку в самописном движке

Есть автосайт с модулем подбора колес по марке автомобиля. В этом модуле вылетает ошибка - при выборе марки автомобиля происходит перенаправление на главную страницу, вместо того, чтобы следовать алгоритму дальше - т.е. выводить список колес для этого автомобиля. Нужно исправить ошибку. Все подробности - в личку выбранному исполнителю. Сайт на php.

От вас сейчас требуется указать свой опыт на Php (сколько лет в теме и какие проекты делали) и примерный рейт в час. Рейт в час и опыт мне нужен для предварительного отсева кандидатов.