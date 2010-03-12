Интересует создание веб приложения на Flash/Flex, Необходимо сделать приложение на основе одного сайта. Приложение будет работать с изображениями. Что-то сродни фотошопу, только онлайн.
Испправить ошибку в самописном движке
Есть автосайт с модулем подбора колес по марке автомобиля. В этом модуле вылетает ошибка - при выборе марки автомобиля происходит перенаправление на главную страницу, вместо того, чтобы следовать алгоритму дальше - т.е. выводить список колес для этого автомобиля. Нужно исправить ошибку. Все подробности - в личку выбранному исполнителю. Сайт на php.
От вас сейчас требуется указать свой опыт на Php (сколько лет в теме и какие проекты делали) и примерный рейт в час. Рейт в час и опыт мне нужен для предварительного отсева кандидатов.
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