Разработать сайт

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Закрыт22 заявки332 просмотра

Разработать сайт на тематику "промышленные работы" (дизайн в разработке). Нужна верстка, система управления. Модули:

админка (редактор страниц, текст, фото, таблицы)

фотогаллерея

форма отправки письма с сайта

яндекс-карты

цены? сроки?

15 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров