PHP скрипт для снятия дампа БД (дорабоdumper.php)

Нужен скрипт снятия бэкапа таблицы БД.

Алгоритм работы:

- вводим в форму логин, пароль, хост БД, название таблицы и формат (SQL и CSV -по умолчанию). Жмем Снять бэкап

- скрипт снимает бэкап 25 секунд (сколько успеет), записывает результат в файл (проверяет наличие файла, если нет - создает его. Имя файла включает дату-время, название таблицы) и вызывает сам себя для снятия следующей порции

при этом отображается общее количество строк и выполненное.

По окончании работы скрипт выдает ссылку на файл дампа для скачивания с указанием размера. Хорошо бы еще ужать его в gzip какой-нибудь.

Если прав на запись файла нет, дамп выдается в браузер.

Желательно выполнить эту работу на основе http://sypex.net/files/SypexDumperLite_108.zip

тк он работает очень быстро, корректно и содержит все нужные функции. Не подходит готовый, потому что:

- нет возможности сразу выбрать таблицу, БД и хост

- нет прав на создание папки

- не работают куки