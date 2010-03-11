Доработать флеш к игре

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Нужно доработать флеш для онлайн игры однопользовательское казино

3 игры, нужен только флеш анимация/AS 3

предоставляю все исходники

15 лет назад
evageser
Гесер 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

vetal25
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

vetal25
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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