Задачи для веб-программиста Joomla, php, ajax, sql

Проект overpro.ru - игры на реальные деньги в counter strike 1.6 (успешный проект, более 12 000 пользователей по СНГ менее чем за год, скоро выходим на международный уровень, огромный потенциал в сегменте cs 1.6, полностью автоматизированы командные игры как на деньги так и без, идентификация игроков, авто-запись и авто-выкладывание демок, прямая трансляция всех игр и все это в режиме нон-стоп. Есть сильные партнеры по СНГ. Так же сейчас разрабатываем систему на quake 3 arena - на стадии тестирования)

Стоит все на joostina на старой версии.

Ищем ОТВЕТСТВЕННОГО веб-программиста со знанием Joomla, php, mysql и AJAX на по-проектные работы. Оплата хорошая за качественную и быструю работу)

Сегодняшняя срочная задача - обновить Joostina и чтобы все работало на UTF-8 (сейчас на 1251).

Так же задачи основные и срочные -

- подстроить базу данных под новую Joostina (кодировку)

- подстроить файлы под новую джустину (кодировку)

- перенести компонент приема платежей со старой Joostina на новую (там кракозябры из-за кодировки как раз)

- перенести интерфейс игр на деньги в cs 1.6 (написан на php + AJAX + mysql)

-перенести форум (fireboard)

Дальнейшие ОСНОВНЫЕ задачи:

-построить турнирную систему (Техническое задание дадим после обсуждения алгоритма с веб-мастером, для построения все готово)

- сделать сайт мультиязычным (к концу апреля Румины (а их спонсирует ASUS) ждут нашего открытия (а именно автоматическую турнирную систему) в Европе для проведения ивентов от ASUS'a в Румынии)

За все эти работы будем платить сразу. По итогам работ возможно рассмотреть вопрос о приема в команду веб-программиста по желанию на не большой процент от прибыли с СНГ, а так же обеспечить дальнейшие работы)

Желательно проживание Москва - Питер или персонального аттестата веб-мани и хороших отзывов.

Для связи - ICQ 195432266, 926 715 66 95 - генеральный директор проекта - Амир aka cyberbattler