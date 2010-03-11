Нужен скрипт снятия бэкапа таблицы БД. Алгоритм работы: - вводим в форму логин, пароль, хост БД, название таблицы и формат (SQL и CSV -по умолчанию). Жмем Снять бэкап ...
Установка интернет магазина
Требуется.
1. Установить магазин oscommerce
2. Залить 300 позиций товара(описание и фотографии в наличии имеются)
Стоимость за которую готовы взяться прошу указывать сдесь.
Заявки фрилансеров
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