Установка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок259 просмотров

Требуется.

1. Установить магазин oscommerce

2. Залить 300 позиций товара(описание и фотографии в наличии имеются)

Стоимость за которую готовы взяться прошу указывать сдесь.

15 лет назад
toriuss
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров