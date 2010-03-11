Требуется создать мониторинг CS 1.6 на основе DLE. Примеры: my-cs.ru Бюджет ограничен, и не большой. Функционал: Пополнение счёта, размещение своего сервера, поднятие рейтинга, голосование.
Проект под ключ
Здравствуйте, интересует разработка проекта под ключ, функционал примером сайта:
не нужно только онлайн. Остальной функционал нужен.
- возможность скачивать торрентом
- постеры, кадры, комментарии, оценки фильмов и т.д
- Знаменитости (сортировка) возможность обновлять этую категорию полоавтоматично с таких сайтов как kinopoisk и др..
- Новости фильмов
Если Вы делали подобные проекты, оставляйте их в заявках!
Заявки фрилансеров
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