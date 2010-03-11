Проект под ключ

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка514 просмотров

Здравствуйте, интересует разработка проекта под ключ, функционал примером сайта:

my-hit.ru

не нужно только онлайн. Остальной функционал нужен.

- возможность скачивать торрентом

- постеры, кадры, комментарии, оценки фильмов и т.д

- Знаменитости (сортировка) возможность обновлять этую категорию полоавтоматично с таких сайтов как kinopoisk и др..

- Новости фильмов

Если Вы делали подобные проекты, оставляйте их в заявках!

15 лет назад
or4ik
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров