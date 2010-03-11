Нужно, чтобы человек смог вот тут подписаться http://jnet.kz/ где кнопка рассылка и получать на почту посты автоматом которые публикуются тут на главной http://net.jnet.kz/
Требуется написать PHP скрипт для WP
Точнее немного модифицировать тему (можно default)
На странице "метки" (archive.php) должен выводиться список (ссылками) ВСЕХ постов этой метки (сортировка алфавит)
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