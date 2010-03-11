Требуется написать PHP скрипт для WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Точнее немного модифицировать тему (можно default)

На странице "метки" (archive.php) должен выводиться список (ссылками) ВСЕХ постов этой метки (сортировка алфавит)

PHPWordPress
15 лет назад
Den_IS01
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vider2
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

vider2
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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