Переводчик контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Нужен php скрипт, который будет переводить большие тексты через translate.google.com. Php класс и пример его использования.

Возможности - вставляем в текстериу текст + выбираем исходный язык и желаемый, ставим задержку запросов и нажимаем ок. Если гугл выдает капчу нас об этом предупреждает

PHP
15 лет назад
denis_ko
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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