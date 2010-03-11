Доработать AdManagerPro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок131 просмотр

Во общем есть проект www.advt.donish.tj скрипт AdmanagerPro в самом скрипте есть 2 платежное система из буржуев, нужно добавить Яндекс деньги и Webmoney.

Это скрипт типа Begun

Чтоб рекламодатели смогли пополнить счет за рекламу и Вебмастери также могли получать деньги за свои сайты либо Webmoney либо Яндекс деньги.

15 лет назад
abdyl
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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