Доработать AdManagerPro

Во общем есть проект www.advt.donish.tj скрипт AdmanagerPro в самом скрипте есть 2 платежное система из буржуев, нужно добавить Яндекс деньги и Webmoney.

Это скрипт типа Begun

Чтоб рекламодатели смогли пополнить счет за рекламу и Вебмастери также могли получать деньги за свои сайты либо Webmoney либо Яндекс деньги.