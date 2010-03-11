Приложение должно реализовывать следующий функционал: Приложение должно иметь одно поле для ввода текста и кнопку "отправить". При нажатии на кнопку "отправить" на e-mail администратора приложения должны быть отосланы: - введённый ...
Доработать AdManagerPro
Во общем есть проект www.advt.donish.tj скрипт AdmanagerPro в самом скрипте есть 2 платежное система из буржуев, нужно добавить Яндекс деньги и Webmoney.
Это скрипт типа Begun
Чтоб рекламодатели смогли пополнить счет за рекламу и Вебмастери также могли получать деньги за свои сайты либо Webmoney либо Яндекс деньги.
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