Доработка скрипта сайта каталога программ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки193 просмотра

Нужно доработать многоязычный сайт (каталог программ) написанный на PHP (Smarty), исправить ошибки, добавить и переделать некоторые возможности. Работы много.

Среди прочего:

- Вложенные (древовидные) комментарии.

- Интеграция WYSIWYG-редакторов.

- Антиспам.

- Переделка структуры сайта.

- Статистика загрузок и просмотров.

- Интеграция типографа.

- Автоматическое определение размера файла и проверка на его существование.

- Продвинутое управление ссылками для скачивания.

- Удобное управление баннерами.

- Возможность добавления программ их авторами.

- Новый раздел - блог.

- Кеширование.

- И т.д.

Работа по частям (первое задание - оплата, второе задание - оплата...). Подробности при личном общении.

PHP
15 лет назад
lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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