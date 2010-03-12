Магазин Zencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Необходимо подключить магазин Zencart на основе готового шаблона http://osc.template-help.com/zencart_25832/index.php

Список необходимых изменений (ТЗ) и дизайн измененных страниц здесь

http://web-atelier.com.ua/files/furniture.rar

Сам шаблон вышлю после того как договоримся.

От вас необходимы стоимость и сроки.

Также опыт работы с Zencart (ссылки)

15 лет назад
KyivProjects
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров