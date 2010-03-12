Нужен граббер, подробности в ТЗ
Маленькое исправление в Joomla
Возникла проблема в title сайта - он дублируется. Стоит Joomla 1.0.15, думаю проблема при настройке сайта для sео.
Skype: seohomeless
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