Маленькое исправление в Joomla

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Завершен2 заявки114 просмотров

Возникла проблема в title сайта - он дублируется. Стоит Joomla 1.0.15, думаю проблема при настройке сайта для sео.

Skype: seohomeless

Joomla
15 лет назад
seosalat
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Понравилось работать. Уделил много времени, отвечал быстро и по сути...
Всё ок, с оплатой без проблем.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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