Корректировка меню на js

Нужно подкорректировать меню на js.

1. заново разрезать psd ибо сейчас он порезан криво, что заметно при просмотре тени картинок

2. Сделать так, чтобы пункты меню открывались так, как в пункте "услуги", то есть поступенчато, на данный момент в некоторых пунктах меню открытие происходит кусками

В аттаче файл со всем необходимым

Требования: наличие скайпа и хорошего интернета, наличие отзывов, так как возможно дальнейшее сотрудничество и мне нужна возможность нормально общаться, обязательно быть фрилансером (те у кого есть постоянная работа не беспокоиться)