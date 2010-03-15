Написать разборщик XML-файла в CSV

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок191 просмотр

Дано:

1. XML-файл с набором данных - base-file.xml

2. Шаблон php-скрита трансформера - transformer.php

3. Исходный CSV-файл - file-import.csv

Требуется:

Доработать скрипт-трасформер, который будет разбирать приложенный XML-файл и переводить данные в приложенный CSV-файл.

Все файлы в архиве.

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PHP
15 лет назад
vovansl
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

gigue
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Станислав, быстро и грамотно доработал скрипт-трасформер XML2CSV. Нареканий к работе нет, впечатления очень положительные. Рекомендую!
Выполнил работу - получил оплату, никаких проблем )

Заявки фрилансеров

gigue
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад