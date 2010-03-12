Необходимо сделать обертку для уже существующего API, адаптированную для использования в Joomla. Все подробности описаны в техническом задании (в приложении).
Скрипт отправки заявок
Необходим скрипт приема заявок на сайте.
Задачи:
1. Хранение всех заявок в БД
2. Отправка созданной заявки на имейл заказчику/администратору, указание заказчику номера заявки (ID)
3. Веб интерфейс администратора - просмотр заявок, закрытие исполненных заявок, сортировка: открытые-закрытые заявки
4. Возможность прикрепления графического файла к заявке (ограничение объема и проверка расширения файла)
5. Защита от повторных отправок заявки (на 30 сек), капча.
6. Фильтрация информации в форме отправки заявки (недопустимость введения HTML)
7. Редактирование полей заявки (будет около 10 полей) - необязательно, поля могу перечислить в переписке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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