Скрипт отправки заявок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Необходим скрипт приема заявок на сайте.

Задачи:

1. Хранение всех заявок в БД

2. Отправка созданной заявки на имейл заказчику/администратору, указание заказчику номера заявки (ID)

3. Веб интерфейс администратора - просмотр заявок, закрытие исполненных заявок, сортировка: открытые-закрытые заявки

4. Возможность прикрепления графического файла к заявке (ограничение объема и проверка расширения файла)

5. Защита от повторных отправок заявки (на 30 сек), капча.

6. Фильтрация информации в форме отправки заявки (недопустимость введения HTML)

7. Редактирование полей заявки (будет около 10 полей) - необязательно, поля могу перечислить в переписке

HTML
15 лет назад
medinet
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$50
2 дня
Высшая оценка. Работу выполнил четко, даже раньше оговоренного срока. Рекомендую!
Хорошо сработались! Спасибо Станислав за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад