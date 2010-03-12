Скрипт отправки заявок

Необходимо чтобы на сайте, при просмотре превьюшек категории, http://virgin-nature.ru/photo/viewcategory/4.html - при нажатии, срабатывал бы лайтбокс, без предпросмотре. Надо сделать чтобы лайтбокс работал бы как здесь http://www.linkexchanger.su/2008/65.html? показывая только картинки той категории, в ...