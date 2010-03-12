Необходима программа для парсинга цен ЯндексМаркета конкретного товара (список заливается в xls/csv-файле). и сохранением данных в файл
Требуется прасер статистики liveinternet на PHP
Необходимые функции:
1. Поиск открытых статистик "по поисковым фразам" по заданному слову и выборка оттуда поисковых запросов за указанный период (помесячно)
2. Запись результата в БД MySQL
3. Возможность работы с закрытыми статистиками (поле для ввода пароля)
4. Экспорт результатов в txt
Возможна реализация в виде десктопной программы.
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