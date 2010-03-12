Требуется прасер статистики liveinternet на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Необходимые функции:

1. Поиск открытых статистик "по поисковым фразам" по заданному слову и выборка оттуда поисковых запросов за указанный период (помесячно)

2. Запись результата в БД MySQL

3. Возможность работы с закрытыми статистиками (поле для ввода пароля)

4. Экспорт результатов в txt

Возможна реализация в виде десктопной программы.

MySQLPHP
15 лет назад
barn85ps
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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