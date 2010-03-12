DLE 8.5 + smskopilka.ru

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки122 просмотра

Есть DLE 8.5 и smskopilka.ru нужно вывести последние сообщения на сайт. Например я вставляю в main.tpl {smskopilka} и мне выдаёт последние сообщения, которые есть в копилке.

Парсер уже есть:

http://smskopilka.ru/download/xmlparser.zip

DLE
15 лет назад
llbarmenll
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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