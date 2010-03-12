Доработка MODX

Сие задание есть продлжение задания http://www.weblancer.net/projects/159880.html

Сейчас заказчик обнаружил что в некоторых страницах сайта не работают (нет полей ) где бы можно было заполнить титл страницы. (Поле для ввода этого параметра не активно для новых страниц).

Так же одну страницы надо вывести в главное меню (на картинке).

Оцените пожалуйста доработку сайта.