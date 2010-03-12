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Скрипт автоматизации кредитного сервиса
Необходимо разработать скрипты для кредитного сервиса по выдаче WebMoney.
Надо сделать:
- кредитный автомат
- экспресс-кредит
- кредитную линию
Все они немного отличаются друг от друга, но основное сходство:
1. авторизация пользователя на сайте с занесением его в БД пользователей (которую можно смотреть и редактировать, например, чтобы иметь возможность заблокировать)
2. проверка данных пользователя по графам:
- открыт ли аттестат (добавлен ли вмид кредитора в доверенные вмид заемщика)
- тип аттестата
- возраст аттестата
- уровень БЛ
- есть ли претензии на вмид
- открыт ли С-кошелек на просмотр и есть ли на нем задолженность
- доступна ли сумма на кредит
Если все поля проверены и соответствуют требованиям, то пользователь попадает на следующую страницу, где:
3. выбирает сумму и срок кредита в рамках, определенных автоматически, исходя из его данных в п.2
4. затем производится регистрация Контракта в Арбитраже и необходимость Акцепта договора заемщиком
5. скрипт проверяет акцепт договора и если договор принят, выписывает счет на оплату долговых обязательств
6. после проверки оплаты счета перечисляется необходимая сумма на кошелек заемщика.
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Это общий вид. Кредитный автомат проще, линия - чуть сложнее.
Есть скриншоты и варианты внешнего вида скриптов.
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