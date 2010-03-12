Скрипт автоматизации кредитного сервиса

Необходимо разработать скрипты для кредитного сервиса по выдаче WebMoney.

Надо сделать:

- кредитный автомат

- экспресс-кредит

- кредитную линию

Все они немного отличаются друг от друга, но основное сходство:

1. авторизация пользователя на сайте с занесением его в БД пользователей (которую можно смотреть и редактировать, например, чтобы иметь возможность заблокировать)

2. проверка данных пользователя по графам:

- открыт ли аттестат (добавлен ли вмид кредитора в доверенные вмид заемщика)

- тип аттестата

- возраст аттестата

- уровень БЛ

- есть ли претензии на вмид

- открыт ли С-кошелек на просмотр и есть ли на нем задолженность

- доступна ли сумма на кредит

Если все поля проверены и соответствуют требованиям, то пользователь попадает на следующую страницу, где:

3. выбирает сумму и срок кредита в рамках, определенных автоматически, исходя из его данных в п.2

4. затем производится регистрация Контракта в Арбитраже и необходимость Акцепта договора заемщиком

5. скрипт проверяет акцепт договора и если договор принят, выписывает счет на оплату долговых обязательств

6. после проверки оплаты счета перечисляется необходимая сумма на кошелек заемщика.

------

Это общий вид. Кредитный автомат проще, линия - чуть сложнее.

Есть скриншоты и варианты внешнего вида скриптов.