Дизайн flash-приложения - гадание на картах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок254 просмотра

Необходимо сделать простенький дизайн flash-приложения для Контакта.

Приложение по гаданию на картах, рунах и т.п.

Необходимо задизайнить:

1. Экран выбора типа гадания (руны, таро и т.п.). Сделать пиктограммки для каждого типа + текстовые подписи.

2. Экран выбора расклада (т.е. для тех же таро бывает несколько различных раскладов, для каждого - название расклада + краткое описание)

3. Экран колоды, где пользователь выбирает карты из общей колоды (все карты видны так, что можно выбрать любую).

4. Нарисовать рубашку для карт

5. Экран вывода результатов (интерпретации расклада)

6. Сделать несложное лого для приложения + красиво написать его название

7. Из того, что получилось в п.6. сделать еще квадрат-лого (такую большую иконку для приложения)

Все это хочется сделать не перегруженно, стильно, красиво. Чтобы отчасти сочеталось с самим интерфейсом Контакта (это не значит, что надо юзать контактовские кнопочки и рамочки! надо просто, чтобы смотрелось более-менее органично).

Просьба сразу указывать ссылки на портфолио и цену.

15 лет назад
soulburner
Святослав 
42 года
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отличная и очень быстрая работа. Очень понравилось! Большое спасибо.
Отличный заказчик, на связи, полная оплата, приятно было работать над дизайном игры! Рекомендую к сотрудничеству и желаю популярности проекту!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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