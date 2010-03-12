Необходимо создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок253 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать сайт для ремонтно-строительной компании.

Есть шаблон из темплейтмонстер вввточкаtemplatemonster.com/website-templates/26609.html

Предполагается флешка только на первой странице, добавление страниц-(всего страниц на сайте будет около 60).

Тз есть. Натянуть сайт на CMS.

Интересует сроки и цена вопроса.

Спасибо!

HTML
15 лет назад
crt5
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров