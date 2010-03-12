Суть: требуется получить структурированную информацию (сайт автозапчастей) с работающих сайтов. Есть ряд сайтов (именно запчастей!), которые функционируют в Инете. http://www.babbittsonline.com/pages/parts/viewbybrand/default.aspx http://www.megazip.ru/ru/atv/kawasaki/view/798/628/14352 http://exist.ru/cat/kawasaki/ Важный момент - к ОДНОМУ фото ...
Разработка движка под партнерскую программу
Имеем исходные данные:
1) имеется определенная партнерская программа;
2) есть готовое дефолтное решение в рамках данной партнерки - движок, который очень "тупой" и полностью НЕ устраивает своей сложностью и невозможностью нормальной кастомизации;
3) требуется создание движка (PHP, без использования БД, Ajax, XML) для работы в рамках данной партнерской программы;
4) у меня нет ни времени, ни навыков в написании четкого ТЗ, есть лишь много здравых пожеланий
5) возможна периодическая помощь со стороны тех. поддержки партнерской программы;
6) я вполне адекватен в общении и готов неплохо потратиться на данный проект :)
7) планируется постепенное расширение функционала (ес-сно за отдельную плату). так же буду до-заказывать "заточку" под другие партнерки.
Жду ваших предложений (предпочтения фрилансерам-одиночкам со стажем и репутацией).
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Примечания:
Оплата любым удобным вам способом, но электронными деньгами. Выбор предварительно не сделал, т.к. не особо вник в варианты оплаты предложенные при создании проекта.
Заявки фрилансеров
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