Разработка движка под партнерскую программу

Имеем исходные данные:

1) имеется определенная партнерская программа;

2) есть готовое дефолтное решение в рамках данной партнерки - движок, который очень "тупой" и полностью НЕ устраивает своей сложностью и невозможностью нормальной кастомизации;

3) требуется создание движка (PHP, без использования БД, Ajax, XML) для работы в рамках данной партнерской программы;

4) у меня нет ни времени, ни навыков в написании четкого ТЗ, есть лишь много здравых пожеланий

5) возможна периодическая помощь со стороны тех. поддержки партнерской программы;

6) я вполне адекватен в общении и готов неплохо потратиться на данный проект :)

7) планируется постепенное расширение функционала (ес-сно за отдельную плату). так же буду до-заказывать "заточку" под другие партнерки.

Жду ваших предложений (предпочтения фрилансерам-одиночкам со стажем и репутацией).

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Примечания:

Оплата любым удобным вам способом, но электронными деньгами. Выбор предварительно не сделал, т.к. не особо вник в варианты оплаты предложенные при создании проекта.