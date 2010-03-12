Доработка drupal модуля

Требуется PHP-программист, хорошо знающий программирование под Joomla. Нужно доработать в соответствии с ТЗ плагин для вывода Flash-видео в контенте Joomla. Плагин должен уметь выводить видео с ВКонтакте.ру. Т.к. ссылки там не постоянные требуется каждый раз ...