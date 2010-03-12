Необходимо сделать простенький дизайн flash-приложения для Контакта. Приложение по гаданию на картах, рунах и т.п. Необходимо задизайнить: 1. Экран выбора типа гадания (руны, таро и т.п.). ...
Доработка drupal модуля
Доработка модуля.
Заявки фрилансеров
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