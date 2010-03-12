Суть: требуется получить структурированную информацию (сайт автозапчастей) с работающих сайтов. Есть ряд сайтов (именно запчастей!), которые функционируют в Инете. http://www.babbittsonline.com/pages/parts/viewbybrand/default.aspx http://www.megazip.ru/ru/atv/kawasaki/view/798/628/14352 http://exist.ru/cat/kawasaki/ Важный момент - к ОДНОМУ фото ...
Форум phpbb3 установка модов и обновление
Здравствуйте!
Имеется форум phpbb 3.0.4
Требуется:
1. Установить следующие моды:
- галереи http://www.flying-bits.org/gallery/album.php?album_id=162&sid=5f515f06c2dfbbad4f868dd7bb6a2bad
- репутации пользователей
2. Обновить с 3.0.4 до 3.0.7PL1
На форуме уже установлен мод блогов и вручную изменена тема prosilver. Необходимо, чтобы все это не пострадало.
Желательно наличие опыта работы с этим форумом
Рассмотрю Ваши предложения по стоимости и срокам.
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