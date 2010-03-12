Форум phpbb3 установка модов и обновление

Здравствуйте!

Имеется форум phpbb 3.0.4

Требуется:

1. Установить следующие моды:

- галереи http://www.flying-bits.org/gallery/album.php?album_id=162&sid=5f515f06c2dfbbad4f868dd7bb6a2bad

- репутации пользователей

2. Обновить с 3.0.4 до 3.0.7PL1

На форуме уже установлен мод блогов и вручную изменена тема prosilver. Необходимо, чтобы все это не пострадало.

Желательно наличие опыта работы с этим форумом

Рассмотрю Ваши предложения по стоимости и срокам.