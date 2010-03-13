Разработка веб интерфейса для формирования БД

Есть программа в Excel в которую вводится на 2х листах информация а на остальных листах формируются отчетные таблицы. Нужно предложить и реализовать схему по которой данные будут заполняться сторонними пользователями на сайте, на основе этих данных формироваться база данных и выводиться отчетные формы.

Предпочтительна возможность реализации на основе ГИС технологий.

Желательна возможность формирования исходных данных на основе текстового или xls файла.