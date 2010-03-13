Переписать парсер сообщений форума

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Закрытнет заявок79 просмотров

Здравствуйте!

Есть парсер сообщений с Воблы в IPB? но парсит только в IPB третьей версии, нужно не много переделать что бы парсел в IPB 2.3.x

icq 7780022

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15 лет назад
mishanya84
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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