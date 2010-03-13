Создание галереи на jquery

Необходимо создать галерею изображений на jquery.

Стартовая позиция - сейчас на сайте http://1-place.ru

Требования:

1. Превью скроллятся по вертикали по движению мыши.

2. При наведении на превью картинка сменяется на другую.

3. При наведении на превью открывается большая фотография с анимацией.

4. Также в отдельных блоках показывается название и описание.

По сути, необходимо создать JS аналог http://www.rembo-styling.com

5. Еще нужно предусмотреть вариант что на 1 превью будет 2 больших

фотографии, т.е. будет открываться одна большая фотография и есть

возможность переключить на вторую большую (возможно горизонтальный скролл)

Жду предложений.

Срок выполнения - до вечера воскресенья (14.03.2010)