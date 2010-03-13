Заменить неработающую капчу на работающую

Здравствуйте!

На сайте в модуле "обратная связь" самописной админки сломалась капча (не показывается картинка), нужно сменить на новую и надежную!

Сразу оставляйте асю, я за компом, мониторю проект каждые 10 минут!

Хороших выходных :)