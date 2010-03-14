Модуль для ДЛЕ

Необходим модуль под движок ДЛЕ. Суть в следующем:

Есть сайт посвященный сериалам, при добавлении новых серий к определенному сериалу нужно оповещение о добавленных сериях. Собственно модуль для этого и нужен:

- в админке, при добавлении новости, должно быть поле "Добавлено"

- если при редактировании (добавлении) новости в поле "Добавлено" внесена запись, допустим "добавен сезон полностью", модуль выводит в определенном месте сайта заглавие новости (кликабельное), ниже уменьшенную картинку (кликабельно), ниже "добавлен сезон полностью" (не кликабельно)

- необходима возможность менять количество выводимых новостей, менять вертикальный/горизонтальный вывод

Как примерно должно выглядеть - в приложении

Модуль не из сложных, первый критерий цена, второй опыт...

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