Модуль для ДЛЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Необходим модуль под движок ДЛЕ. Суть в следующем:

Есть сайт посвященный сериалам, при добавлении новых серий к определенному сериалу нужно оповещение о добавленных сериях. Собственно модуль для этого и нужен:

- в админке, при добавлении новости, должно быть поле "Добавлено"

- если при редактировании (добавлении) новости в поле "Добавлено" внесена запись, допустим "добавен сезон полностью", модуль выводит в определенном месте сайта заглавие новости (кликабельное), ниже уменьшенную картинку (кликабельно), ниже "добавлен сезон полностью" (не кликабельно)

- необходима возможность менять количество выводимых новостей, менять вертикальный/горизонтальный вывод

Как примерно должно выглядеть - в приложении

Модуль не из сложных, первый критерий цена, второй опыт...

Предложения скрыты

15 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена качественно и точно в указанные сроки. Думаю еще не раз обращусь. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четкое задание, четкая оплата. Ставлю 10. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад