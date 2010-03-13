Устранение ошибки phpBB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Нужен phpBB-гуру

При сохранении настроек в админке phpBB во вкладке "общие" вылетает следующая ошибка :

Language file путь к форуму/language//common.php couldn't be opened.

Подробное обсуждение ошибки :

http://www.phpbbguru.net/community/post274505.html#p274505

HTML
15 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Класс для рисовки матричного Штрихкода

    $250

    Нужно разработать класс для генерации матричного штрих кода для EMS почты России В аттаче находиться документация по генерации данного barcode и программа которая генерит на C Мне надо написать ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить платник к партнерке

    Нужен программер с опытом работы с СМС партнерками на постоянное сотрудничество. Требования: - ответственность; - умение разбираться в чужом коде; - добавление к партнерской программе новых платников, биллингов и т.д. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для ДЛЕ

    Необходим модуль под движок ДЛЕ. Суть в следующем: Есть сайт посвященный сериалам, при добавлении новых серий к определенному сериалу нужно оповещение о добавленных сериях. Собственно модуль для этого и нужен: - в админке, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка скрипта для А1

    Есть скрипт статистики для А1 агрегатора. В свзи с тем что А1 обновил платформу скрипт перестал работать. Нужно его доработать или сделать новый. Интересуют только программисты которые знают о чем идет речь. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка веб интерфейса для формирования БД

    Есть программа в Excel в которую вводится на 2х листах информация а на остальных листах формируются отчетные таблицы. Нужно предложить и реализовать схему по которой данные будут заполняться сторонними пользователями на сайте, на основе этих ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Организация e-mail рассылки

    Уважаемые коллеги, необходимо сделать e-mail рассылку по клиентам компании (не спам). E-mail база содержит порядка 14'000 записей (но большинство повторяющихся, их нужно исключить, уникальных порядка 7000) . рассылка осуществляется Вашими ресурсами. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заменить неработающую капчу на работающую

    $5

    Здравствуйте! На сайте в модуле "обратная связь" самописной админки сломалась капча (не показывается картинка), нужно сменить на новую и надежную! Сразу оставляйте асю, я за компом, мониторю проект каждые ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад