Установка скрипта + адаптация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Нужен сайт на подобие : myrambler.ru (netvibes.com)

Есть оpen-source код : UWA JavaScript Runtime , Exposition PHP Libraries , Exposition PHP Server.

Технология : Netvibes

Нужно установить полностью рабочий и стабильный сайт.

Есть документация на английском и форум поддержки по установление или разработке этого скрипта.

Вся информация здесь : www.netvibes.org

Жду ваших цен.

JavaScriptPHP
15 лет назад
aster
Victor 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров