Требуется изготовить скрипт / онлайн-сервис на php

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок369 просмотров

Требуется изготовить скрипт / онлайн-сервис на php. бюджет оцениваю примерно! в 200 долларов.

Вместе с этим ищу программиста для работы над сайтом на базе oscommerce. Требуется переделка под мои потребности и т.д. Разбираться в чужом коде. Работы много. В основном мелкая и средняя. Оплата сдельная от 5 евро и до..., но пока почти постоянная. Желательно долговременное сотрудничество! От того договоримся / сработаемся или нет станет ясно после работы над скриптом. Надеюсь, что это будет один человек.

Прошу обратить внимание что я увязываю эти две вещи друг с другом. Программист даже важнее.

Кроме просьбы прислать тех задание, прошу написать коротко о себе: образование, чем в данный момент занимаемся, чем занимались.

PHP
15 лет назад
figor
Игорь 
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stimirol
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$250
15 дней
К сожалению оценить профессиональные качества Анатолия мне не удалось в полной мере по форс-мажорным обстоятельствам со стороны исполнителя, по которым он был вынужден прекратить работу. Но в остальном достаточно приятный человек в общении и что не мало важно для фреланса - порядочный.

Заявки фрилансеров

stimirol
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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