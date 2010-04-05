Требуется изготовить скрипт / онлайн-сервис на php. бюджет оцениваю примерно! в 200 долларов.

Вместе с этим ищу программиста для работы над сайтом на базе oscommerce. Требуется переделка под мои потребности и т.д. Разбираться в чужом коде. Работы много. В основном мелкая и средняя. Оплата сдельная от 5 евро и до..., но пока почти постоянная. Желательно долговременное сотрудничество! От того договоримся / сработаемся или нет станет ясно после работы над скриптом. Надеюсь, что это будет один человек.

Прошу обратить внимание что я увязываю эти две вещи друг с другом. Программист даже важнее.

Кроме просьбы прислать тех задание, прошу написать коротко о себе: образование, чем в данный момент занимаемся, чем занимались.