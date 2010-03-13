Помощь IPB мпеицалиста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок129 просмотров

Есть парсер собирает сообщения но не парсит бб коды на хтмл теги,подскажите как подключить класс парсинга бб кода и как переменную $data['post'] пропарсить? icq оставляйте в проекте

15 лет назад
karen0
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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