Требуется изготовить скрипт / онлайн-сервис на php. бюджет оцениваю примерно! в 200 долларов. Вместе с этим ищу программиста для работы над сайтом на базе oscommerce. Требуется переделка под ...
Аналог по функционалу thememaker.ru
Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/
То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет скрипты для этого. Готов выслушать Ваши предложения
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