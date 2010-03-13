Аналог по функционалу thememaker.ru

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  2. Веб-программирование
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Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/

То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет скрипты для этого. Готов выслушать Ваши предложения

15 лет назад
GSMtricks
Филипп 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров