Есть сайт на Joomla. Необходимо организовать вывод последних новостей в правой колонке главной страницы, либо объяснить как это сделать самому. Сама страница "Новости" уже работает.
Joostina 1.2 и phpbb 3.0.6 Скрипты
1. Необходим скрипт вывода последних тем и сообщений, блогов с форума на сайт.
2. На форуме: последние сообщения и темы, блоги на каждой странице, а так же последние новости, магазины и объявы с сайта.
То, что доступно в открытых источниках не работает.
Хостинг Гудзон.
Заявки фрилансеров
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