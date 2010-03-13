Joostina 1.2 и phpbb 3.0.6 Скрипты

1. Необходим скрипт вывода последних тем и сообщений, блогов с форума на сайт.

2. На форуме: последние сообщения и темы, блоги на каждой странице, а так же последние новости, магазины и объявы с сайта.

То, что доступно в открытых источниках не работает.

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