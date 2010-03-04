[DLE] Создание модуля - информера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно сделать небольшую систему информеров для блока: " Новости по теме".

Нужно сдеать автоматическую конвертацию изображений.

DLE
15 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров