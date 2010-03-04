Требуется установка и настройка форума phpBB версии 3.06 для Joomla 1.0.13
[DLE] Создание модуля - информера
Нужно сделать небольшую систему информеров для блока: " Новости по теме".
Нужно сдеать автоматическую конвертацию изображений.
Заявки фрилансеров
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