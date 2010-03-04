Реализовать проигр. музыки на главной странице (М)

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Закрыт7 заявок157 просмотров

Сайт: http://sunnycentre.ru/

Надо реализовать функцию проигрывания музыки на главной странице с возможностью отключения.

Жду от Вас конкретных предложений по стоимости и срокам!!!!

15 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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