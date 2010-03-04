Нужно сделать небольшую систему информеров для блока: " Новости по теме". Нужно сдеать автоматическую конвертацию изображений.
Доработка двух сайтов на Joomla
Необходимо
1. На одном сайте исправить ошибки в фотогалерее (YOO_GALLERY)
2. На другом сайте реализовать раздел "Недвижимость" с возможностью поиска объектов.
Подробности по e-mail
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