Доработка двух сайтов на Joomla

Есть такой плагин для jquery http://news.kg/wp-content/uploads/tree/index_ru.html И в нем есть метод afterContextMenu , он исполняется при нажатии правой кнопки мыши, в него нужно вставить плагин контекстного меню http://abeautifulsite.net/2008/09/jquery-context-menu-plugin/ Каждому элементу соответствует его ...