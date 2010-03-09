Натянуть диз на Joomla! VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка149 просмотров

Необходимо натянуть сверстанный дизайн на интернет-магазин, сделанные на Joomla +Virtuemart

Joomla
15 лет назад
andcrew
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$60
2 дня
Как всегда очень доволне работой. Все в срок. Дмитрий держит постоянно в курсе дела, всегда на связи. Всем рекомендую!
Спасибо Андрею за доверие что сразу после первого заказа предложил мне ещё работу, задание получил четкое, Андрей не отвлекал, ожидал окончания работы, получил выполненную работу в полном объеме что и в ТЗ. Всем рекомендую Андрея (andcrew) в качестве Работодателя!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад