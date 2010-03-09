Натянуть диз на Joomla! VirtueMart

Спасибо Андрею за доверие что сразу после первого заказа предложил мне ещё работу, задание получил четкое, Андрей не отвлекал, ожидал окончания работы, получил выполненную работу в полном объеме что и в ТЗ. Всем рекомендую Андрея (andcrew) в качестве Работодателя!