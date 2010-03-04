Парсинг, граббинг сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок289 просмотров

Нужно спарсить испаноязычные профайлы с сайта match.com (60k). Сроки до 8.03.10. Если интересует работа отпишитесь, чтобы ознакомится с полным ТЗ

15 лет назад
Anna1111j
44 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров