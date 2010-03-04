Есть практически готовый шаблон Joomla. довольно простой - флешка в шапке и две колонки: левая меню, правая контент. что не сделано: не прописано в шаблоне вывод меню и контента. ...
Парсинг, граббинг сайта
Нужно спарсить испаноязычные профайлы с сайта match.com (60k). Сроки до 8.03.10. Если интересует работа отпишитесь, чтобы ознакомится с полным ТЗ
Заявки фрилансеров
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