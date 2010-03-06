Обратная связь для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки256 просмотров

Нужно сделать обратную связь для сайта (заявку на выкуп авто), но есть моменты: реализовать надо примерно так, как на _http://www.maauto.ru/ - справа сверху если нажимаете на "онлайн заявка" открывается новое окно наподобие лайтбокса с заявкой - нужно примерно (или не примерно) также..

15 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена так, как мне было необходимо. Исполнитель ответственный.
Все хорошо. Оплата сразу. Надеюсь будем и дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад