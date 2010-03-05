Откорректировать работу скрипта загрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка86 просмотров

После переезда на новый сервер перестал работать PHP-скрипт загрузки файлов на сайт. Выдает следующую ошибку:

Warning: mime_content_type(): File or path not found

Нужно исправить проблему.

PHP
15 лет назад
Sokolov_Evgenij
Евгений 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с заданием в кратчайшие сроки!
Понятное ТЗ, моментальная оплата. Всё отлично

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Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад