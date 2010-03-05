Откорректировать работу скрипта загрузки

Нужно сделать обратную связь для сайта (заявку на выкуп авто), но есть моменты: реализовать надо примерно так, как на _http://www.maauto.ru/ - справа сверху если нажимаете на "онлайн заявка" открывается новое окно наподобие лайтбокса с заявкой ...